Увидел птичку или проблемы со здоровьем: ветврач о том, почему кошки «щебечут»

Очень многим интернет-пользователям не давал покоя вопрос, почему кошка издает странный звук, сидя на подоконнике и наблюдая за птицами. Недавно в социальных сетях этому придумали термин «экекек». Тут имеется ввиду звук, похожий на щебетание.

Некоторые считают, что так кошка проявляет эмоциональное возбуждение и выражает свою досаду от того, что не может поймать заветную добычу, которая так близко.

«Конечно, кошачий язык очень многообразен, и такое возможно. Интересно, что кошки мяукают только с нами, людьми. Это фактически язык общения с человеком. Кошки не мяукают друг с другом или с другими животными. В общении с внешним миром они используют гораздо более разнообразную гамму звуков: урчание, утробные звуки и другие необычные звуки. Поэтому, возможно, кошка так „разговаривает“ на своем чисто кошачьем языке, выражая досаду или что-то другое. Но, это может быть и признаком заболевания. Если такое поведение повторяется с завидной регулярностью, стоит обратиться к врачу», — посоветовал Шеляков.

Ветеринарный врач напомнил: стрекочущий или скрипящий звук, издаваемый кошкой, может быть признаком заболеваний ротовой полости. Это может быть скрежет зубами или звук, издаваемый больными зубами. Второй причиной могут быть гельминтозные заболевания, то есть паразитарные заболевания кишечника. И, наконец, самое неприятное — это заболевания почек.

Появление птицы за окном может быть случайным совпадением или усугублением уже имеющейся патологии. В любом случае такие факты желательно не оставлять без внимания