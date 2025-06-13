Утечку устранили на российском сегменте МКС

На российском сегменте МКС в течение пяти лет фиксировалась утечка воздуха. Ее удалось полностью устранить только сейчас, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале .

Утечку впервые обнаружили в сентябре 2019 года. Воздух выходил из промежуточной камеры служебного модуля «Звезда». Заделать утечку пытались несколько раз, но это приводило лишь к частичному успеху.

«Роскосмос» продолжил ремонт систем российского сегмента МКС. В итоге герметизация переходной камеры служебного модуля «Звезда» была завершена. Утечки теперь нет.

Также в июне 2025 года были проведены тесты, которые показали, что утечка воздуха полностью прекратилась.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что Россия разрабатывает транспортную систему с ядерной энергетической установкой. Он также заявил, что SpaceX и «Роскосмос» связаны, так как обе компании изучают космос.