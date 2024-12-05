Устойчивое развитие Московской области обсудили на конференции

Участники обсудили вопросы снижения негативного воздействия на окружающую среду, включая участие в федеральных и региональных программах и проектах, развитие волонтерства, инклюзивных проектов и инициатив, а также подходы к совершенствованию стандартов управления и экономической устойчивости.

В рамках мероприятия были подведены итоги третьего конкурса «Марафон ESG» по наибольшему вкладу в экологию и социальное развитие региона среди городских округов, участие в котором приняли 57 муниципалитета. Конкурс организован совместно с министерством экологии и природопользования, активное участие в нем принимают также Минсоцразвития и Минспорт.

По итогам конкурса первое место занял Одинцовский городской округ, второе — округ Реутов, третий — Раменский городской округ. Гран-при от министерств получили Люберцы — в номинации «ЭкоПрогресс», Чехов — в номинации «Территория спорта», Богородский — в номинации «Безопасность дорожного движения», Красногорск — за развитие сети клубов «Активное долголетие», Зарайск — за внедрение экологических источников энергии.

«Объем участия Сбера в экологической повестке с каждым годом становится все более весомым: так, в этом году Среднерусский банк Сбербанка, который работает на территории Московской области и девяти ближайших регионов, принял участие в 174 ESG-активностях, 57 из которых пришлось на Московскую область. Вырос и портфель ответственного финансирования — за 11 месяцев 2024 года он составил 512,6 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Вот уже третий год подряд мы совместно с Правительством Московской области проводим конкурс среди городских округов „Марафон ESG“. Во время проведения конкурса реализуются совместные активности, которые вовлекают население и муниципалитеты в повестку устойчивого развития», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

По его словам, масштаб конкурса тоже растет: из года в год партнеров становится все больше. Эта работа приносит свои результаты, ключевой из которых — экологичное будущее.

Также и. о. министра экологии Московской области Павел Бира заявил, что министерство стало первым из ведомств Правительства Московской области, которое присоединилось к инициативе Сбера по внедрению принципов ESG в сфере корпоративного управления.

«Год от года количество участников „Марафона ESG“ возрастает, к нему присоединяются все новые наши коллеги и это, безусловно, дает новый мощный импульс развитию региона на основе принципа разумного, экологически ответственного управления. Нет сомнений в том, что этот принцип станет одной из доминант социально-экономического развития территорий», — заключил он.

В рамках мероприятия прошла дизайн-сессия, в ходе которой участники обсудили задачи в области устойчивого развития, которые стоят перед Подмосковьем, и предложили проекты, возможные к реализации.