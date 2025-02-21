Усталость и апатия: психолог объяснила, что на самом деле скрывается за ленью

Психолог Майя Голубева заявила, что лень и невозможность качественно выполнять работу свидетельствует об усталости, апатии, эмоциональном истощении и даже проблемах со здоровьем, сообщает RuNews24.ru .

«Лень — это не просто отсутствие желания работать, это сложный психологический феномен, который может быть вызван различными факторами. Важно понять причину лени, чтобы эффективно ликвидировать ее», — сказала эксперт.

По ее словам, иногда причиной лени становится отсутствие мотивации. Так бывает, если работа не вызывает интереса и не приносит удовольствия или недостаточно оценивается.

Кроме того, на человека влияют хронические стрессы, перегрузки и отсутствие отдыха. Иногда мотивацию снижают чрезмерная критика со стороны, а также неумение планировать свое время и расставлять приоритеты: они приводят к хаосу и перегрузке.