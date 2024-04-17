Уссурийские десантники 5 дней охотились на опытных снайперов ВСУ под Артемовском

Снайперы ВДВ из Уссурийска вычислили и уничтожили результативную пару своих украинских «коллег» на артемовском направлении. По данным Минобороны РФ, приморские десантники выслеживали их на протяжении 5 дней, сообщает «Царьград» .

Получив данные разведки, военнослужащие ВС РФ отправились в указанный район и стали ожидать снайперскую пару противника. Только на пятые сутки наблюдатель заметил украинских снайперов и их группу прикрытия.

«В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из 7 человек», — сообщили в оборонном ведомстве.

Украинские силы попытались эвакуировать своих боевиков и отправили к ним группу из 4 военных. После этого российские бойцы окружили подоспевшее подкрепление противника и пленили четверых из них.