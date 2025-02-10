Успеть за 3 года: эксперт раскрыла подробности нового закона об изъятии земли

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина заявила, что вступающий с 1 марта в силу новый закон об изъятии неосвоенных земельных участков впервые сможет четко определить это понятие и установить конкретный трехлетний срок, сообщает «МИР 24» .

«Раньше отсутствие четких критериев делало практически невозможным применение каких-либо санкций к владельцам заброшенных участков», — отметила эксперт.

По ее словам, закон носит превентивный характер: власти стремятся не забрать участки у владельцев, а стимулировать их на эффективное использование земли. Уже сейчас наблюдется активизация на этом рынке.

Также предусмотрен дифференцированный подход к разным категориям собственников: для физлиц установлен в штраф до 50 тысяч рублей.