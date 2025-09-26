Успешные и самостоятельные: россиянки поддержали идею материнства без брака

Успешные россиянки поддержали идею рождения детей вне брака. Самодостаточные женщины выбирают свободу и хотят сами решать, когда и от кого рожать. При этом мужчинам удобнее использовать традиционную модель, сообщает журналистка и блогер Ксения Собчак в Telegram-канале .

Согласно опросу SuperJob, каждая третья гражданка России с доходом более 100 тыс. рублей считает, что для рождения ребенка выходить замуж необязательно. Мужчины же, наоборот, хотят планировать детей уже в браке.

За 17 лет количество россиян, которые не считают брак обязательным для рождения ребенка, выросло почти в 1,5 раза — с 18 до 26%. Число тех, кто считает брак обязательным условием, также снизилось — с 42 до 32%.

Обязательным регистрацию отношений считают 36%. Среди таких респондентов чаще встречаются женатые мужчины и отцы, чем холостяки. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным условием.

Образование также влияет на выбор россиян. Мужчины с высшим образованием (37%) чаще называют регистрацию отношений обязательным условием, чем мужчины со средним профессиональным образованием (27%). При этом 31% женщин с высшим образованием считают, что не обязаны выходить замуж.

Ранее клирик Переславской епархии иерей Николай Бабкин заявил, что церковь осуждает отказ от деторождения ради собственного эгоизма, но призывает в этом вопросе к разумности и благочестию.

