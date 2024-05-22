Усовершенствованную модель робота представят учащиеся Ступина на олимпиаде

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Третьеклассники Андрей Карамнов и Гурген Мелконян из Ступино, занявшие III место на областной олимпиаде по робототехнике, вошли в состав сборной Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В конце июня юные инженеры, обучающиеся в детском экологическом центре «Островок» в объединении «Робототехника» под руководством Андрея Симанова, отправятся в Оренбург. На всероссийском этапе олимпиады они представят усовершенствованную модель робота, над которой работают.

На областном этапе олимпиады робот, сконструированный Андреем и Гургеном, уже продемонстрировал свои возможности.

«Не все сработало, как задумывали, поэтому на всероссийскую олимпиаду поедем с усовершенствованной версией робота», — поделился Гурген Мелконян.

Какие именно изменения ждут робота, школьники держат в секрете. Юные таланты усиленно тренируются, совершенствуя робота и программный код, чтобы достойно представить Подмосковье на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.