Ушла смотреть квартиру: почему мать бросила ребенка одного в машине в Москве

Женщине, бросившей годовалую дочь одну в машине в Москве, а затем и ее мужу пришлось долго беседовать с полицейскими и объяснять, почему так произошло, сообщает «МК: срочные новости» .

Муж женщины живет в Москве уже несколько лет. Он работает в сфере строительства. У супругов есть трое взрослых детей, а чуть больше года назад у них родилась девочка.

Глава семейства рассказал, что его супруга во вторник поехала смотреть квартиру, которую семья хотела арендовать. Женщина взяла с собой малышку. По дороге ребенок заснул.

Мать не захотела будить девочку. Она решила оставить ее на заднем сиденье в салоне, а сама ушла смотреть квартиру, подумав, что вернется спустя 20 минут. По словам главы семейства, жена перед уходом выключила двигатель, но внутри авто было тепло.

Между тем прохожие, увидев маленького ребенка без взрослых в салоне, забеспокоились о его судьбе. Они вызвали спасателей, те открыли машину и достали оттуда малышку. Инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев. Родители после скандала пообещали не оставлять больше малышку без присмотра.

