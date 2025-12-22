сегодня в 23:23

Ушел из жизни создатель игр Call of Duty и Battlefield

В возрасте 55 лет умер создатель Сall of Duty и Battlefield Винс Зампелла, сообщает SHOT .

Он погиб в автокатастрофе, которая произошла в горах к северу от Лос-Анджелеса. Зампелла врезался в бетонное ограждение. Автомобиль загорелся, и он оказался заблокирован в салоне.

Он был создателем таких легендарных игр, как Battlefield 6, Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2, также Titanfall и Apex Legends.

Ранее на 87-м году жизни скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов.

