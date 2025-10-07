Ушел из жизни лучший шеф-повар Юга России Олег Колисниченко

Умер лучший шеф-повар Юга России Олег Колисниченко в возрасте 37 лет. У него случился инсульт на кухне, сообщает Baza .

Отмечается, что повара госпитализировали из ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. У него обнаружили тромб в сонной артерии. Ему провели экстренную операцию. Несмотря на то, что инсульт удалось купировать, возник отек головного мозга. Повара прооперировали во второй раз, сделав шунтирование. После этого он находился 4 суток в крайне тяжелом состоянии и сегодня умер.

Ранее он не жаловался на проблемы со здоровьем, регулярно занимался спортом, постоянно сдавал анализы и проходил чекапы — все результаты были в порядке.

Колисниченко входил в топ‑50 поваров России. Он стал широко известен благодаря проекту La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. В 2025 году возглавил кухни ресторанов Pinci и «Москва‑Стамбул».

