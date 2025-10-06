Известный шеф-повар Ивлев опять разводится

33-летняя жена шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева Валерия 6 октября опубликовала лаконичный, но эмоциональный пост, в котором рассказала о решении развестись со знаменитым мужем, пишет VOICE .

Печальную новость о семейной драме Ивлева написала под семейным фото, где позирует с улыбкой на лице вместе с мужем и общей с ними дочерью Никой.

«Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — кратко прокомментировала семейную драму Валерия Ивлева.

Первые признаки кризиса в семье Ивлевых публично проявились еще в июле, когда Валерия отметила свое 33-летие без мужа. Тогда она призналась подписчикам, что праздник прошел не так, как ей хотелось. Примечательно, что ведущий популярного шоу «На ножах» никак не отреагировал на день рождения жены в социальных сетях.

Супруги, несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте, поженились в 2021 году. У пары подрастает трехлетняя дочь. Раньше Ивлевы уверяли, что возрастной разрыв не влияет на их отношения, и внешне семья выглядела счастливой.

С первой женой Константин Ивлев прожил 23 года. В этом браке у него родились сын и дочь. Брак с Валерией продлился всего четыре года, в нем родилась дочь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.