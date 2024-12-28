Ушел из жизни композитор Михаил Чекалин

В результате продолжительной болезни на 65-м году жизни ушел из жизни советский и российский композитор, музыкант, продюсер, художник Михаил Чекалин.

Михаил Геннадьевич Чекалин родился в мае 1959 года в Москве.

В 1976 году ему было присуждено лауреатство на Конкурсе молодых композиторов.

Неоклассическая музыка Михаила Чекалина получила заслуженное признание, удостоившись первой премии на учрежденном Российским Музыкальным Союзом конкурсе «Чистый звук» (номинация «Симфоническая музыка») в 2019 году.

За свою долгую творческую карьеру Михаил Чекалин, владеющий полным спектром художественных средств, работал в жанрах электроник постсимфоник, неоклассик, прогрессив, эмбиент, фри джаз, импровизационнная музыка для фортепьяно. Он создал около 70 произведений инструментальной, в том числе, акустической музыки. Композитор издал более 20 виниловых пластинок, а также 48 СD-альбомов.

Он писал музыку для кино и анимации, для театра, к спектаклям, игравшимся на столичных театральных площадках, таких как Театр на Малой Бронной, МХАТ, театр О. Табакова, ЦДТ; музыку для балета на льду «Фауст. ХХ век» И. Бобрина.