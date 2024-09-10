Ушел из жизни Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны», сообщает РИА Новости со ссылкой на Deadline.

Ему было 93 года. Он снялся в «Поле его мечты», «Поездка в Америку» и многих других фильмах, был удостоен премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Актер умер в округе Датчесс, который расположен на юго-востоке штата Нью-Йорк.

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