Ушедший на СВО российский Ди Каприо похудел на 20 кг после подписания контракта

Отправившийся в зону спецоперации российский Леонардо Ди Каприо, Роман Бурцев, похудел на около 20 килограмм с момента подписания контракта. Он получил ожидаемый позывной — ДиКаприо, сообщает Mash .

Бурцев ушел на службу в зону спецоперации в сентябре 2024 года. Место службы не говорит, однако фото с собой в форме уже выложил.

Он отметил, что до отбытия в зону службы пытался сбросить вес. Но удалось сделать это в данный момент.

Раньше у мужчины был 62 размер, а теперь 56-й. Бурцев собирается вернуться домой в следующем сентябре.

В январе он получил удостоверение ветерана боевых действий.