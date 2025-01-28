Двойник Ди Каприо в зоне СВО получил удостоверение ветерана

Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев, которого называют двойником Ди Каприо — так как он похож на известного актера внешне, получил удостоверение ветерана боевых действий на СВО, сообщает Life.ru .

По его словам, он совсем недавно вернулся с боевого задания, сейчас уже отдыхает с товарищами и почетный документ получил в обычной обстановке.

Бурцев подписал контракт о военной службе 19 сентября 2024 года и находится в зоне специальной военной операции, однако информацию о месте службы и войсках скрывает.

По его словам, решение уйти на фронт далось ему тяжело, он обдумывал его несколько месяцев.

Бурцев стал известен в 2016 году, когда еще работал в технической поддержке службы спасения. Фотографии 33-летнего мужчины разлетелись по Сети, пользователи активно обсуждали его сходство со звездой «Титаника». О нем писали не только в России, но и в западной прессе.