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сегодня в 20:39

Ущерб от действий главы департамента МО по госзаказу Вертелецкого составляет 70 млн руб

Начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказ Владимир Вертелецкий нанес многомиллионный ущерб государству в результате своих противоправных действий при злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

Офицера обвиняют в совершении преступления, выраженного в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

В 2022 году высокопоставленный офицер принял невыполненные работы от исполнителя в рамках госконтракта. Таким образом, обвиняемый нанес ущерб государству на сумму более 70 млн рублей. До окончания следствия он будет находиться под стражей.

Ранее стало известно, что Вертелецкий использовал свое служебное положение, отдав знакомым прибыльный госзаказ, а затем в качестве взятки получил загородный дом и автомобиль.