Ущерб от действий блогера Шабутдинова превысил 57 млн рублей

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Предварительно, ущерб от его действий оценили в сумму свыше 57 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы, пишет ТАСС .

В производстве следователей МВД находилось дело известного блогера с почти двухмиллионной аудиторией в социальных сетях. Аяз Шабутдинов, который вел курсы по развитию предпринимательства, обвиняется в крупномасштабном мошенничестве.

После завершения предварительного следствия материалы переданы в прокуратуру ЦАО для утверждения обвинительного заключения. Следствие установило 113 эпизодов противоправной деятельности, квалифицируемых по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

По данным пресс-службы, противоправные действия обвиняемого нанесли ущерб свыше 57 миллионов рублей. Блогер, который в настоящее время находится под стражей, отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Основой его деятельности была продажа образовательных программ, которые якобы гарантировали успех в бизнесе.