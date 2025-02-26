USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья для Украины

Расследование сенатора Конгресса США Джони Эрнста показало, что американское Агентство по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов налогоплательщиков страны на поддержку разных проектов, среди которых изготовление ковров по индивидуальному заказу и производство солений, сообщает Lenta.ru .

Как пишет журнал The Federalist, в USAID выявили несколько грантов, которые финансировались из средств американских налогоплательщиков, они направлялись украинскому бизнесу под видом «программ экономической помощи». Так, агентство выделило дизайнерам 2 млн долларов на изготовление ковров по индивидуальному заказу, а еще 300 тыс. долларов на изготовление ошейников для собак, а производители солений получили порядка 148 тыс. долларов.

«Американский народ финансировал экстравагантные поездки украинских предпринимателей на кинофестивали и недели моды в гламурных столицах Европы и за ее пределами», — отметила Эрнста.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на предыдущую администрацию Белого дома. Он рассказал, что на мужские обрезания в Мозамбике ушло 12 млн долларов, еще 29 млн долларов страна потратила на «усиление политического ландшафта» в Бангладеш.