USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья для Украины
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Расследование сенатора Конгресса США Джони Эрнста показало, что американское Агентство по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов налогоплательщиков страны на поддержку разных проектов, среди которых изготовление ковров по индивидуальному заказу и производство солений, сообщает Lenta.ru.
Как пишет журнал The Federalist, в USAID выявили несколько грантов, которые финансировались из средств американских налогоплательщиков, они направлялись украинскому бизнесу под видом «программ экономической помощи». Так, агентство выделило дизайнерам 2 млн долларов на изготовление ковров по индивидуальному заказу, а еще 300 тыс. долларов на изготовление ошейников для собак, а производители солений получили порядка 148 тыс. долларов.
«Американский народ финансировал экстравагантные поездки украинских предпринимателей на кинофестивали и недели моды в гламурных столицах Европы и за ее пределами», — отметила Эрнста.
Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на предыдущую администрацию Белого дома. Он рассказал, что на мужские обрезания в Мозамбике ушло 12 млн долларов, еще 29 млн долларов страна потратила на «усиление политического ландшафта» в Бангладеш.