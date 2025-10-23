Уровень пожарной опасности в лесах Подмосковья 23–25 октября не превысит I класс

С 23 по 25 октября на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 4-11С, ночью — плюс 1-6С. Синоптики обещают сплошную облачность почти без прояснений, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.