Урок, посвященный Михаилу Калашникову, прошел в центре «Русичи» Орехово-Зуева

Тематический урок, посвященный легендарному конструктору Михаилу Калашникову, прошел 10 ноября, в день его рождения, на площадке военно-патриотического центра «Русичи» Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята из военных семей и семей погибших участников специальной военной операции узнали историю создания АК-47, увидели разборку и сборку автомата и даже попробовали сделать это самостоятельно. Также для них провели мастер-класс по управлению беспилотным летательным аппаратом.

Военно-патриотический центр «Русичи», расположенный в Орехово-Зуеве, переживает второе рождение. В частности, здесь работают участники СВО, которые обучают ребят азам военной науки, основам ориентирования и тактики, управлению БПЛА, в том числе FPV-дронами. Также в «Русичах» проводят занятия по тактической медицине и работает секция единоборств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.