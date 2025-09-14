«Уралвагонзавод» разработал новую версию огнеметной системы «Солнцепек»

«Светлая память (экс-начальнику войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю - ред.) Кириллову, который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе, на Т-80», — сказал Потапов в эфире телеканала «Звезда».

Он подчеркнул, что благодаря ряду усовершенствований новая модификация ТОС-1 «Солнцепек» получила увеличенную дальность действия, улучшенную точность стрельбы и повышенную автоматизацию. Также огнеметные системы получили дополнительную защиту от беспилотников, что стало возможным благодаря опыту в зоне СВО.

Гендиректор «Уралвагонзавода». добавил, что в связи с высокой эффективностью на фронте украинские военнослужащие устроили настоящую охоту за «Солнцепеками».

Ранее отечественный концерн «Калашников» презентовал свои последние разработки — укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62×39 мм.