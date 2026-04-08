Уральские масоны заявили, что их тайное собрание не было первоапрельской шуткой

Уральские масоны недавно провели собрание и опубликовали фотографии с мероприятия. Многие жители региона решили, что это первоапрельская шутка. Но масоны утверждают, что все произошло по-настоящему, сообщает URA.RU .

Члены локальной ложи ведут паблик в VK. На него подписаны 230 человек. Недавно уральские масоны опубликовали торжественный пост об очередном собрании.

Они прикрепили к нему фотографию. На снимке изображены несколько мужчин в костюмах с масонской атрибутикой. Их лица скрыты.

Некоторые уральцы наткнулись на этот пост и решили, что это первоапрельский розыгрыш. После этого администраторы паблика прямо заявили, что это никакая не шутка. Они провели настоящее собрание.

При этом масоны отказались уточнять, с какой именно целью они проводят свои собрания.

«Масоны — не тайное общество, а общество с тайнами. Увы, мы не даем ни интервью, ни комментарии», — заявили они.

Ранее петербурженку выжили из жилья для проведения собраний «масонской ложи». «Масон» убедил женщину дать ему доверенность и договор безвозмездного пользования как на себя, так и на ряд странных людей.

