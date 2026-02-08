«Масоны» выселили петербурженку из квартиры

«Участник «масонской ложи»», выселивший петербурженку из жилья, отвергает обвинения. На действия мужчины жительница города на Неве пожаловалась еще осенью 2025 года, сообщает « 112 ».

Он тоже выдвинул ряд обвинений в адрес петербурженки. Так, мужчина сказал, что квартира никогда не принадлежала женщине. Та якобы без разрешения продала его вещи.

Мужчина подчеркнул, что не проживал в квартире. Однако, по его словам, женщина его «выгнала».

Мужчина не опроверг заявления о собраниях «масонов». Все остальные обвинения называет голословными, а честь опороченной.

Суть ситуации

18 ноября 2025 года «112» писал, что петербурженку якобы выжили из жилья для проведения собраний «масонской ложи». Она заявляла, что по-прежнему не может вернуть квартиру.

По словам петербурженки, примерно 10 лет назад старый знакомый просил сдать ему жилье. Сделать это в то время не вышло. Однако через несколько лет женщина все же сдала жилье мужчине.

«Масон» убедил женщину дать ему доверенность и договор безвозмездного пользования как на себя, так и на ряд странных людей. Они якобы были связаны с государственными структурами.

В их числе был некий «майор». Он сначала заявлял, что защищает женщину, а потом начал угрожать ей изъятием жилья. Параллельно с этим в квартире организовывали собрания «масонской ложи».

Срок действия договора завершился. Женщина попросила «масонов» уйти из квартиры. Однако ее избили и обвинили якобы в нападении на силовика.

Практически год женщина сидела в СИЗО. Ее квартиру за дешево приобрели у знакомого, получившего договор об аренде и доверенность хозяйки. Затем жилье продали.

Когда петербурженку выпустили, она пыталась обжаловать решение, но не вышло. Жильем завладели неизвестные.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.