Управляющий клиникой Ковалькова назвал дату похорон знаменитого диетолога

Управляющий клиникой Алексея Ковалькова Максим Славин рассказал, что прощание с популярным российским врачом-диетологом и телеведущим состоится в пятницу 6 декабря, сообщает NEWS.ru .

Ранее в четверг стало известно, что известный врач-диетолог, ведущий программ «Еда по правилам и без» и «Семейный размер» на телеканале «Домашний» Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

По словам Славина, открытая церемония прощания с Ковальковым пройдет в пятницу в 11:00 в Храме Первосвятителей Московских в поселке Горки Ленинские.

Известный диетолог четыре года боролся с раком и перенес, по словам Славина, чуть ли не 20 курсов химиотерапии, однако был настроен на работу и «умирать не собирался». Состояние Ковалькова стало резко ухудшаться полторы недели назад.

Управляющий добавил, что дальнейшая судьба клиники Ковалькова пока неизвестна. Возможно, ее возглавит сын врача.