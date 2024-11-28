Университет «Дубна» помогает морским пехотинцам на передовой

Очередная партия помощи морским пехотинцам от университета «Дубна» и компании «Экомебель» ушла на фронт. Для обустройства блиндажей, окопов, закрытых огневых позиций были загружены два КамАЗа досок и пиломатериалов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Также от университета направлено более десяти ящиков с окопными свечами, которые станут не только источником тепла в холодные ночи, но и помогут солдатам разогревать пищу. Студенческий клуб «Молодая Россия», член ассоциации студенческих клубов «Я горжусь», продолжает плести маскировочные сети, готовить окопные свечи и т. д. — все, что может помочь на фронте.

«Совместная работа университета „Дубна“ и компании „Экомебель“ по поддержке наших бойцов на фронте носит не разовый, а системный характер. Это уже не первый рейс, который ушел из Дубны на фронт, поддержав наших ребят. Бойцы — наша гордость, наша элита сегодняшнего, наша элита завтрашнего дня. Они защищают нас — мы должны защитить их в тылу и поддержать», — отметил начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты университета «Дубна» Юрий Моталов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.