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UniPage оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации

Столичный суд привлек к административной ответственности UniPage (ООО «Юнипейдж») за контакты с нежелательной организацией, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Суд признал компанию виновной по ст. 20.33 КоАП РФ. Из статьи следует, что UniPage принимала участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ.

Суд назначил компании административный штраф в размере 50 тыс. рублей.

UniPage - Центр помощи поступления в зарубежные вузы. Это международная организация, ее штаб-квартира находится в Сиднее.

Ранее московский суд оштрафовал YouTube на 80 тысяч рублей. Это связано с неисполнением обязательств по распространению информации в интернете.