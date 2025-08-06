Уникальный меч саргатской культуры нашли в России

Уникальный железный меч из парного ярусного погребения обнаружили археологи во время раскопок первого кургана могильника Новопокровка-IV в Горьковском районе Омской области, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в соцсети «ВКонтакте» .

Клинковое оружие часто встречается в погребениях саргатской культуры, которая существовала в середине I тыс. до н. э. — III в. н. э. Однако найденный в Омской области меч оказался куда более ценным артефактом.

Дело в том, что данное оружие лежало в могиле не вдоль тела, а поверх костяка. Это может указывать на ритуальный характер подношения, потому что клинки при жизни носились по-другому. Археолог Максим Грачев рассказал, что такое положение меча в могиле не стандартно для саргатской культуры.

Более того, меч оказался хорошо сохранен. Чаще всего археологи находят фрагменты лезвий, а не целое оружие. Поэтому артефакт открывает новые перспективы в изучении погребального обряда населения саргатской культуры.

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