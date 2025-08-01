Находка из Ледниковой эпохи: в Нижнем Новгороде обнаружили зуб мамонта

Во время раскопок в центре Нижнего Новгорода, на склоне Почаинского оврага, археологи отыскали зуб молодого шерстистого мамонта. Находка оказалась очередным доказательством факта, что гиганты были в Средней Волге, сообщает « Царьград » со ссылкой на заявления губернатора региона Глеба Никитина.

Зуб мамонта нашли на склоне Почаинского оврага на глубине примерно два метра от современной поверхности. В регионе и до этого обнаруживали останки гигантов. Так, в 1930-е годы рядом с Нижегородским кремлем нашли остатки черепа мамонта. В нем сохранились два коренных зуба.

Согласно исследованиям, мамонты были на Средней Волге. Гиганты начали исчезать около 11 тыс. лет назад. В то время произошло значительное потепление. В результате растительность претерпела изменения.

До этого американская фирма Colossal Biosciences заявила о намерениях возродить шерстистого мамонта в течение трех лет. Гендиректор компании Бен Ламм говорил, что суррогатной матерью для будущего гиганта будет азиатская слониха.