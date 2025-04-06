Уникальные артефакты периода XVI–XVIII веков нашли в Москве

В российской столице найдены уникальные артефакты, принадлежащие XVI–XVIII векам, которые раскрывают историю города и передают наследие московских жителей через поколения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Вблизи церкви Ильи Пророка Обыденного специалисты нашли уникальную двустороннюю печать-матрицу времен конца XVI — начала XVII века, изготовленную из цветного металла. На одной стороне печатки изображен лев, а на другой — воин с мечом и кинжалом. По словам Собянина, изображенными символами указывали на власть и доблесть. Уникальность находки в том, что обычно воина представляли либо во весь рост, либо в профиль, но на найденном изображении он представлен только до пояса.

Еще одну интересную находку сделали в районе Обыденских переулков. Там нашли накладку цветного металла XVII века с изображением льва. Несмотря на пройденные века с момента изготовления, рисунок хорошо сохранился на накладке.

Мэр Москвы рассказал, что такие накладки использовались для украшения поясов или сумок. Теперь столичные археологи готовятся к научной работе по изучению этой находки, относящейся к малоизученному периоду городской жизни — позднему Средневековью, а найденные артефакты будут переданы в музей.