Уникальную панораму Коломны свяжут вручную к 850-летию города

В Коломне воплощают в жизнь уникальную творческую задумку: участницы мастерской «Свяжется все» Центральной городской библиотеки имени Валерия Королева начали работу над огромным вязаным полотном с изображением городского пейзажа. Этот шедевр ручной работы станет подарком к юбилею города — в 2027 году Коломне исполнится 850 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нас вдохновил описанный в литературе пример, когда к 30-летию Советского Союза пионеры изготовили из соломки гербы СССР и всех союзных республик. Наше полотно к 850-летию Коломны создается в технике пиксельного вязания. Изображение собирается как мозаика: каждый „пиксель“ будущей картины представляет собой отдельный маленький вязаный квадратик. Готовая картина будет размером два на два метра», — рассказывает руководитель студии «Свяжется все», ведущий библиотекарь библиотеки имени Валерия Королева Анастасия Гаврилова.

Любительницы вязания собираются в библиотеке один раз в неделю. За одно занятие каждая мастерица успевает связать около 12 квадратов, каждый размером всего 1 квадратный сантиметр. Всего предстоит изготовить 6400 таких «пикселей» и аккуратно соединить их, как мозаику, в единый городской пейзаж.

«Сам рисунок нашли в открытых источниках, а затем обработали в специальной программе, которая делает из картинки схему для пиксельного вязания», — говорит Анастасия Гаврилова.

После завершения работы рукотворное полотно займет достойное место в стенах библиотеки имени Королева, став символом преданности коломенцев своей малой родине и ее богатой истории. Представить публике готовое изделие мастерицы рассчитывают к следующему лету.

