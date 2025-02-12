Уникальная окраска тела: новый вид рыб обнаружили в Китае
Ученые нашли новый вид рыб в китайской реке
Новый вид рыб был обнаружен учеными на востоке Китая. Его назвали уникальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Исследователи обнаружили новый вид рыб в реке Сюшуй, притоке озера Поян. Ему уже дали название — Niwaella tigrina.
Данный вид относится к роду Niwaella (угревидные щиповки).
Обнаруженные рыбы имеют уникальную окраску тела, чем отличаются от других своих сородичей. На спине и верхней части боков у них есть многочисленные поперечные черные полосы.
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