Уникальная окраска тела: новый вид рыб обнаружили в Китае

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Новый вид рыб был обнаружен учеными на востоке Китая. Его назвали уникальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Исследователи обнаружили новый вид рыб в реке Сюшуй, притоке озера Поян. Ему уже дали название — Niwaella tigrina.

Данный вид относится к роду Niwaella (угревидные щиповки).

Обнаруженные рыбы имеют уникальную окраску тела, чем отличаются от других своих сородичей. На спине и верхней части боков у них есть многочисленные поперечные черные полосы.

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