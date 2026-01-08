Умоляли не взлетать: мужчина «обделался» в штаны перед вылетом самолета
Пассажир рейса Сочи — Петербург испражнился в штаны перед вылетом самолета
Пассажир рейса Сочи — Петербург авиакомпании «Россия» испражнился в штаны прямо перед вылетом. Другие пассажиры были вынуждены все 4 часа полета терпеть неприятный запах, сообщает «Mash на Мойке».
По словам одного из пассажиров, мужчина «наложил в штаны» прямо перед вылетом. Пассажиры умоляли бортпроводников не взлетать, чтобы не терпеть зловоние весь полет. Однако рейс все же состоялся.
Возмущенный пассажир намерен объединить всех пострадавших из-за «вонючего рейса» и подать коллективный иск к авиакомпании «Россия».
