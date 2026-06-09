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Умоляю простить: блогер-узбек попросил прощения за видео с москвичками в метро

Блогера-миллионника из Узбекистана, который притворялся спящим на девушках в метро ради контента, задержали при попытке покинуть страну. Мужчина умоляет россиян простить его, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале в МАКС .

В московском метрополитене блогер из Узбекистана устраивал провокации и домогался пассажирок, снимая это на видео.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность правонарушителя. Им оказался блогер, у которого 1,3 млн подписчиков. Мужчину задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию.

«Простите, пожалуйста, умоляю. Я больше такого не сделал бы», — сказал блогер на камеру.

В отношении мужчины составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проверка еще продолжается.

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