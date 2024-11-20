Умный город станет лучшим местом для жизни человека

На Конференции ООН по изменению климата прошла собственная сессия Сбера, на которой обсудили развитие умных городов, взаимосвязь зеленых инноваций и качества жизни человека, а также влияние роста городов на глобальный углеродный след, передает слова старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Липской пресс-служба банка.

Около 56% населения земли, или 4,4 млрд человек проживает в городах. По прогнозам, к 2050 году городское население увеличится более чем в два раза. К этому времени 7 из 10 человек на планете будут жить в больших городах. Экологический эффект цифровизации способствует популярности концепции умного города — внедрение цифровых решений в различных секторах может сократить глобальные выбросы парниковых газов до 20% к 2050 году. Цифровые решения и сервисы умных городов могут улучшить ключевые показатели качества жизни горожан на 10-30%.

«Еще на начальных этапах разработки умных городов уже продумывается будущее использование передовых технологий, цифровизация инфраструктуры. Как результат, умные города помогают улучшить качество жизни людей, а администрации – более эффективно управлять городским пространством», - сказала Липская.

Так, в Стамбуле реализуется проект цифрового двойника города, использующий широкий набор данных и вовлекающий горожан. В Бразилии, в Сан-Паулу, активно внедряется концепция умного города, реализуются инициативы по снижению углеродного следа мегаполиса. В Индии есть масштабная программа преобразования мегаполисов, а в Африке ведется целенаправленная работа по продвижению концепции умных городов среди муниципалитетов.

«Без системных решений, направленных на улучшение энергоэффективности, сокращение выбросов парниковых газов и управления отходами мы не сможем гармонично продолжать развивать мегаполисы и большие городские системы. Для решения этих задач нужно разрабатывать новые комплексные стратегии и применять новые технологические решения. Но нельзя забывать, что, кроме экономических задач, мы в первую очередь думаем о человеке. И большой город — это место, где человек хочет чувствовать себя максимально комфортно», - добавила Татьяна Липская.

В мире уже есть передовые примеры умных городов. Один из них — СберСити. Предполагается, что в нем будет жить 65 тыс. граждан, а работать — 70 тыс. человек.

Генеральный директор АО СЗ «Рублёво-Архангельское» (проект СберСити — умный город Сбера, который является новым районом Москвы) Андрей Лихачев прокомментировал, что люди нередко рассуждают, что будет с человечеством через десятки лет, но плохо себе представляют, чем они и их близкие будут заниматься, например, послезавтра в это же время.

«Важно делать то, что мы можем делать для близких здесь и сейчас. Это лучший вклад в будущее. С этой целью мы сегодня внедряем технологии умного города, которые решают ряд задач по улучшению качества жизни: экономят средства, время, ресурсы и делают окружающий мир экологичнее и чище. Уверен, что человечество в рамках стротельства городов и дальше будет двигаться в сторону экологичности, использования возобновляемых источников энергии, будет стараться меньше загрязнять окружающую среду. Мы уже идем по такому пути», - уточнил он.

Еще одная зеленая технология в СберСити ― фотоэлектрические модули, которые внедряются в качестве отделки фасадов зданий.

Умный город — это также чистый город. Например, в СберСити применяется комплексная инфраструктура для многопоточной сортировки мусора.