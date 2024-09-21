Умеров заявил, что Киев регулярно докладывает Западу о планах ВСУ

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого», — заявил он в эфире украинского телеканала «Рада».

Умеров также отметил, что Украина зависит от решения западных партнеров по использованию переданного им вооружения

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания пока не разрешили ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами по любым целям на территории РФ.