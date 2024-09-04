Умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко

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Зампредседателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Иваненко скончался на 66-м году жизни, сообщает пресс-служба политической партии.

«О дате и месте прощания с Сергеем Иваненко будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

При этом о причинах смерти политика не сообщается.

Сергей Викторович родился 12 января 1959 года в городе Зестафони Грузинской ССР. Окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 1993 по 2003 годы являлся депутатом Госдумы РФ I, II, III созывов. За это время Иваненко стал автором и соавтором более 80 законопроектов. Также политик участвовал в разработке альтернативных экономических программ, в том числе — «500 дней».

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