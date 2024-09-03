Герой России, академик РАН, почетный гражданин Санкт-Петербурга, легендарный конструктор подводных лодок Игорь Спасский умер в 98 лет. Соболезнования в связи с его кончиной выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Беглов заявил, что Россия понесла большую утрату. Знания и талант Спасского направляли развитие целой отрасли, обеспечивали будущее и безопасность всего государства. Он работал над проектами, которые стали основой стратегического потенциала ВМФ.

Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» стало символом надежности и инноваций. На протяжении десятилетий Игорь Дмитриевич Спасский не только создавал новые поколения подводных лодок, но и сохранял коллектив единомышленников, передавая им свой бесценный опыт», — приводятся в сообщении слова Беглова.

Он подчеркнул, что Спасский всегда был с Петербургом, а также сделал свое конструкторское бюро лучшим в стране. Он был настоящим патриотом и занимался благотворительностью. Его наследство — не только техника, но и люди, которые вдохновились примером героя.

«В этот тяжелый момент выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Игоря Дмитриевича, его коллегам и соратникам. Светлую память о нем будет хранить благодарная Россия», — заключил Беглов.