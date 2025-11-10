Умер учивший Путина профессор СПбГУ Юрий Толстой

сегодня в 13:19

В возрасте 98 лет ушел из жизни профессор СПбГУ, академик РАН Юрий Толстой. Он был преподавателем многих российских политических деятелей, в том числе президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба вуза .

Помимо российского лидера, под руководством профессора учились зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава СК РФ Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и т. д.

В 2018 году академик рассказал, как однажды поставил Путину тройку по римскому праву.

У Юрия Кирилловича множество наград и званий. В их числе — звание заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника юстиции России. Также он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Информация о дате и месте прощания с профессором станет известна позднее.

Ранее скончался русский художник-концептуалист Эрик Булатов. Он был широко известен благодаря своим работам, соединяющими фигуративное изображение и текст.

