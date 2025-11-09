Умер русский художник-концептуалист Эрик Булатов

Художник получил широкую известность благодаря своим работам, соединяющими фигуративное изображение и текст.

Эрик Владимирович родился 5 сентября 1933 года в Свердловске. В 1958 году окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова. Большую часть карьеры Булатов зарабатывал на иллюстрации детских книг.

С 1989 года художник жил в Нью-Йорке, а с 1992 года в Париже. При этом Булатов с удовольствием наботал над проектами в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка, приуроченная к 90-летию мэтра, прошла в Нижнем Новгороде, а в прошлом году — в столичном Мультимедиа Арт Музее.

Благодаря продаже картины «Слава КПСС» (1975) за 2,1 млн долларов в 2008 году Эрик Булатов много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.

