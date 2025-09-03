Умер создатель истребителя Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100 Ивашечкин

На 91-м году жизни скончался создатель истребителя Су-25 и первый главный конструктор пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Юрий Ивашечкин, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия — Юрий Викторович Ивашечкин, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник. Память о Юрии Викторовиче мы сохраним в наших сердцах», — говорится в сообщении.

За выдающиеся достижения в области разработки отечественной авиационной техники Ивашечкин был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета», а также награжден медалями. Кроме того, Юрий Викторович стал лауреатом премии имени П. О. Сухого II степени.

Юрий Ивашечкин работал в Опытно-конструкторском бюро П. О. Сухого, где занимал должность главного конструктора с 1980 по 1985 год. В этот период он участвовал в разработке таких моделей самолетов, как Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25. В 2000 году Юрий Викторович возглавил проект по созданию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100.

Ранее стало известно, что в 103 года скончалась «железная бабушка», ветеран ВОВ, гвардии старшина медицинской службы и участница Курской битвы Мария Колтакова. Она поставила 17 рекордов РФ.