Умер самый титулованный военнослужащий в РФ Игорь Родобольский

Полковник ВВС РФ, летчик-снайпер, Герой России и самый титулованный военнослужащий по количеству боевых наград Игорь Родобольский умер в 64 года. Соболезнования родным и близким выразил полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.

«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», — сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО.

Родобольский уделял большое внимание патриотическому и образовательному развитию молодежи, постоянно участвовал в соответствующих проектах, общаясь со школьниками и студентами, передавая им свои уникальные знания и любовь к Родине.

Якушев подчеркнул, что наследие Героя России будет жить в памяти граждан. Он выразил соболезнования родным и близким Родобольского. О причинах смерти военнослужащего и дате прощания пока не сообщалось.

Накануне стало известно о смерти легендарного ведущего КВН Александра Маслякова. Он скончался на 83-м году жизни.