Умер отец хоккеиста Вячеслава Фетисова

На 92-м году жизни скончался отец двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ПХК ЦСКА.

Александр Максимович воспитал двух талантливых спортсменов. Вячеслав стал прославленным защитником ЦСКА и сборной СССР. Он дважды завоевал золото на Олимпийских играх в 1984 году и 1988 году. Его брат Анатолий также выступал за ЦСКА.

В армейском клубе принесли соболезнования родным и близким Александра Максимовича.

Из-за смерти отца Вячеславу Фетисову пришлось отказаться от поездки во Владивосток, где должен состояться матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее стало известно о смерти отца братьев Буре Владимира Буре. Он скончался в возрасте 73 лет.