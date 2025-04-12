Умер один из создателей фильма «Москва слезам не верит»
Кинематографист Виталий Богуславский ушел из жизни
В субботу на 85-м году жизни скончался Виталий Богуславский — легендарный директор оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Об этом сообщили родственники в соцсетях.
Печальную новость подтвердила заслуженная артистка РФ Анастасия Винокур, опубликовав в соцсетях архивное фото с покойным.
На кадрах Богуславский запечатлен в компании Владимира Винокура, Льва Лещенко и Карена Шахназарова.
Сын покойного Александр поделился редкими снимками отца во время съемок культовой картины.
Фильм «Москва слезам не верит» в 1981 году стал первым советским кино, получившим «Оскар» как лучший иностранный фильм.