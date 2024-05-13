Умер каскадер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Владимир Жариков

Каскадер, почетный кинематографист России, поэт и прозаик Владимир Жариков скончался на 86-м году жизни 10 мая, сообщил Союз кинематографистов России на официальном сайте .

В последнее время Жариков сильно болел и терял зрение. До 86 лет он не дожил полгода. В прошлом Жариков строил карьеру каскадера и актера эпизодических ролей. Он исполнял сложные сцены, участвовал в постановочных драках в таких фильмах как «Порт» и «Д’Артаньян и три мушкетера».

В 1980-е годы он основал собственную каскадерскую школу в Одессе, она работала 10 лет. В 1990-е годы стал жертвой мошенников и лишился квартиры, Союз кинематографистов России не остался в стороне и помог решить его жилищные проблемы.

Ранее стало известно о смерти молодого актера Данилы Гребнего детского театра «Фонарик» в Санкт-Петербурге. Причина его кончины не уточняется.