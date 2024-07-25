Умер известный пуэрториканский музыкант El Topo

сегодня в 18:23

Член музыкального союза Пуэрто-Рико Рой Браун рассказал, что скончался музыкант El Topo (настоящее имя — Антонио Кабан). Об этом сообщает RT .

Ему был 81 год.

Здоровье El Topo сильно ухудшилось из-за инсульта, который он перенес в 2021 году. У артиста парализовало половину тела.

После инсульта Кабан ушел из культурной и музыкальной сферы страны.

Музыкант больше всего известен слушателям как автор песни Verde luz. Они вместе с Lamento borincano и En mi Viejo San Juan считается одной из знаковых в Пуэрто-Рико, регионе, а еще в других частях мира.