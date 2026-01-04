Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий

Основатель и президент общественной организации Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб», созданной в Грузии в 2003 году, Николай Свентицкий скончался в возрасте 69 лет. Причина смерти заслуженного артиста РФ неизвестна.

«Сегодня не стало Николая Свентицкого», — говорится в сообщении «Русского клуба» в соцсети Facebook *.

Николай Свентицкий родился в 1956 году в Тбилиси. Окончил Куйбышевский институт культуры. Затем устроился на работу в Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова. Был удостоен званий «заслуженный деятель искусств РФ» и «заслуженный артист РФ».

Кроме того, Свентицкий возглавлял Координационный совет организаций российских соотечественников в Грузии. За углубление двухсторонних культурных связей между Грузией и Россией Свентицкому вручили литературную «Русскую премию», которую присуждают проживающим за пределами страны соотечественникам.

