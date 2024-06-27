Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа

сегодня в 22:59

На 46-м году жизни скончался экс-баскетболист Николай Хряпа, сообщает kp.ru .

О смерти бывшего спортсмена сообщила пресс-служба саратовского баскетбольного клуба «Автодор», которая выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Николая.

Причина смерти спортсмена не разглашается.

Николай Хряпа — мастер спорта международного класса, завершивший свою спортивную карьеру в 2007 году. В разные годы жизни он выступал за «Автодор», казанский «УНИКС» и т. д.

Его младший брат, российский баскетболист Виктор Хряпа, принимал участие в Олимпийских играх в Лондоне, где сборная России завоевала бронзовую медаль.

Ранее из жизни ушла теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева. Ей было 83 года.