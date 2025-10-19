Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс

сегодня в 05:25

Ушел из жизни американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Ему было 48 лет, сообщает RT .

«Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом, он олицетворял собой магию», — сообщается в соцсетях.

Как сообщает SHOT, у музыканта были проблемы со здоровьем, он перенес трансплантацию печени, но смог вернуться к музыке.

Он участвовал в записи таких хитов, как Behind Blue Eyes, Take a Look Around и других. Точная причина смерти не уточняется.

Ранее в возрасте 74 лет скончался Эйс Фрейли, культовый гитарист и один из основателей легендарной группы KISS.

