Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс
Ушел из жизни американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Ему было 48 лет, сообщает RT.
«Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом, он олицетворял собой магию», — сообщается в соцсетях.
Как сообщает SHOT, у музыканта были проблемы со здоровьем, он перенес трансплантацию печени, но смог вернуться к музыке.
Он участвовал в записи таких хитов, как Behind Blue Eyes, Take a Look Around и других. Точная причина смерти не уточняется.
Ранее в возрасте 74 лет скончался Эйс Фрейли, культовый гитарист и один из основателей легендарной группы KISS.
