Умер академик РАН Валерий Сергиенко, создавший биомедицинскую электрохимию

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Научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко скончался в возрасте 75 лет

На 76-м году жизни скончался академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В ведомстве подчеркнули, что Сергиенко внес значимый вклад в развитие советской и российской медицинской науки и здравоохранения, фармпромышленности, а также разработку и внедрение в клиническую практику инновационных препаратов и методов лечения.

Ученый основал направление биомедицинской электрохимии. Всего Валерию Ивановичу принадлежит свыше 60 изобретений.

Академик РАН награжден орденами имени Пирогова, Дружбы народов и Почета, а также правительственными премиями.

Ранее на 65-м году жизни скончалась заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. Выдающаяся легкоатлетка ушла из жизни после продолжительной болезни.